Zasáhl proti ruské mafii a sám skončil za mřížemi jako nepohodlný policajt

Jaké to bylo začínat v 90. letech s investigativní novinařinou? Co se na této náročné práci v průběhu času změnilo? A jak se měnila kriminální scéna s nástupem zahraničních mafií a prorůstáním organizovaného zločinu do politiky? Nejen o tom mluví investigativní reportér Respektu Jaroslav Spurný v podcastu (Ne)bezpečí s Ondřejem Kundrou. Řeč byla také o nové knize Jaroslava Spurného nazvané Nepohodlný policajt, která pojednává o bývalém veliteli protimafiánského odboru ÚOOZ Zdeňkovi Macháčkovi