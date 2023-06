Od vzniku obecné umělé inteligence jsme asi blíž, než jsme mysleli

"Od vzniku obecné umělé inteligence jsme pravděpodobně blíž, než jsme mysleli. Mám hodně silné očekávání, že v tomto století se to stane. Nedivil bych se, kdyby to proběhlo už do deseti nebo i pěti let," říká Stanislav Fořt, který rozumí fungování jazykových modelů, na nichž stojí populární chatboti, jako málokdo v Česku. Doktorát získal za práci o neuronových sítích na Stanfordu. Pracoval ve společnosti Anthropic a nově působí ve startupu Stability AI, kde vyvíjí umělou inteligenci s otevřeným kódem. Jak fungují jazykové modely? Jaké motivace mají vývojáři AI a proč jsme podle mnohých z nich na prahu další průmyslové revoluce? Jsou na místě obavy ze superinteligence? Jak lze do AI vtělit morální pravidla? V čem spočívá problém AI suverenity? Co nového se dozvídáme o podstatě inteligence obecně? I o tom mluví Stanislav Fořt v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.