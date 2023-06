Méně polobohů, víc služebníků. Jak se mění vztah Čechů k politikům?

Když politici získají naši důvěru, jsme pro ně schopni udělat ledacos. Změnit si profilovou fotku, koupit si flanelovou košili, vsadit si ve sportce, ale taky se pohádat s partnerem, nebo se dokonce pokusit vykolejit vlak. Skrze televize a obrazovky chytrých telefonů politici nepozorovaně vstupují do intimity našich obýváků, ložnic, skříní i peněženek a ovlivňují naše každodenní rozhodnutí. Potřebují naše hlasy a podporu, zatímco my u nich hledáme pochopení, starostlivost, odhodlanost a výhled lepšího života. Jak vypadá pomyslná společenská smlouva, kterou máme s politiky v Česku? Co si do politiků promítáme a v čem jsou očekávání voličů přehnaná? Kde jsou hranice mezi politickými sliby a marketingem? Může přinést vítězství pozitivně laděné kampaně v posledních volbách změnu i do příštích voleb? V Centru DOX o tom diskutovala politoložka Anna Shavit, psycholog Dalibor Špok a Martin Klčo, který vedl předvolební marketingovou kampaň prezidenta Petra Pavla. Debatu moderoval Štěpán Sedláček v rámci konference s názvem Pouto mezi politikem a voličem: Kam nás mohou kampaně „svést"? pořádané souborem Farma v jeskyni.