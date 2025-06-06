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Angela Merkel

119 článků

Angela Merkel, Lucerna, 2025
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Angela Merkel v Lucerně

Nebývalých šestnáct let prováděla Angela Merkel z pozice kancléřky Německo a celou Evropu vážnými krizemi. Finanční, uprchlickou, válečnou, pandemickou. Napsat o tom všem paměti bylo, jak přiznala v nedávném rozhovoru s Barackem Obamou, náročnější, než si myslela. Ve výsledné autobiografii Svoboda ukazuje, jak se přijímala rozhodnutí, která formovala naši dobu a přibližuje vnitřní fungování politické moci. Poprvé také podrobně rozebírá, jak ji formovalo a ovlivnilo mládí strávené v komunistické části Německa. V rozhovoru pro Respekt na rozsáhlou biografii naváže. Autobiografii Angely Merkel v českém překladu vydalo nakladatelství Práh, které je partnerem akce.

Milan Jaroš3. 6. 2025
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