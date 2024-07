Má Kamala Harris šanci?

Před týdnem touto dobou jsem do tištěného čísla Respektu chystal text o sebevědomém až arogantním nominačním sjezdu republikánů. Dnes se to kvůli překotnému vývoji v Americe zdá být spíše rok a týden stará triumfálnost stoupenců Donalda Trumpa se s odstupem jeví ze všeho nejvíc jako předčasné vyvrcholení. Do voleb zbývají 103 dny, a to je docela dlouho vzhledem k tomu, že v neděli došlo k dalšímu zásadnímu zvratu. Z pozice kandidáta Demokratické strany odstoupil úřadující prezident Joe Biden a doporučil místo sebe svou dosavadní viceprezidentku Kamalu Harris.