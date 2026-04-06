Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zahraničí6. 4. 20268 minut

Napínavý závod s časem o osud sestřeleného amerického letce v Íránu (Rekonstrukce NYT)

Íránci v zajatci viděli možný trumf. Pro Američany byla jeho záchrana morální povinnost

Greg Jaffe
,
Helene Cooper
,
Eric Schmitt
,
Julian E. Barnes

Oba členové posádky stíhacího letounu se katapultovali jen několik vteřin poté, co byl zasažen íránskou palbou. Letoun F-15E Strike Eagle, první stíhačka ztracená v důsledku nepřátelské palby v této válce, se zřítil k zemi.

Byl pátek ráno a oba důstojníci letectva se nacházeli hluboko v nepřátelském území, sami a vyzbrojeni pouze pistolemi. Pilot letounu byl v „neustálém spojení“ se svou jednotkou a asi o šest hodin později ho zachránila jednotka, jež měla k dispozici útočné letouny a vrtulníky, které operovaly pod těžkou palbou, uvedli američtí vojenští představitelé.

Chyběl ale druhý člen posádky, střelec. V chaosu, který panuje při katapultování  – extrémně prudkém, ale život zachraňujícím manévru – se od pilota oddělil, a okamžitě začalo rozsáhlé pátrání. Po dva dny to byl na celém bojovém území hlavní úkol vojenských jednotek i agentů CIA.

Tento popis střelcova boje o přežití a záchranu vychází z rozhovorů s asi tuctem současných a bývalých vojenských a vládních činitelů. Hovořili pod podmínkou anonymity, jinak by o této citlivé operaci mluvit nemohli.

