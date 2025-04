Máme pro vás pár novinek, a dobrých!

Kolega Petr Horký vyrazil na reportážní cestu po Česku, v rámci seriálu, který měl pracovní název Češi a Češky v nové realitě, a z tohoto názvu, jak už to tak bývá, se stal název definitivní. Na různých místech naší země (a někdy i kousek za jejími hranicemi) zkoumá a ptá se, jak lidé čtou a rozumí geopoliticky se rychle měnícímu světu. Někdy vyrazí za lidmi, kteří s válkou za zády nastupují do armády. Jindy ho zajímá, jak se liší pohledy lidí, kteří od sebe žijí pár stovek metrů, na polsko-česko-slovenském rozmezí. A co si vlastně myslí lidé, kteří rozhodují o tom, co si myslí Andrej Babiš, totiž jeho voliči?