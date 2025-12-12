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Věda
•
12 minut
Unikátní výzkum: uštvat divoké zvíře lze i pouhou chůzí
Martin Uhlíř
•
12. 12. 2025
Kontext
•
9 minut
Když se řekne, že feminismus je sprosté slovo, holky mlčí. Jsou mladí lidé konzervativnější?
Clara Zanga
•
16. 6. 2025
Kontext
•
11 minut
Vědci už neříkají ženám „musíte to vydržet“ a hledají léky na jejich potíže
Silvie Lauder
•
12. 3. 2024
Kontext
•
6 minut
Nástup Nerudové: Bere si od slabších kandidátů, je známější a boduje už nejen u mladých
František Trojan
•
14. 12. 2022
Denní menu
•
2 minuty
Proč se muži orientují lépe než ženy? A je to vůbec skutečně tak?
Tomáš Brolík
•
10. 8. 2018
Denní menu
•
3 minuty
Auto, vlak, silnice. Které dvě z těchto tří věci k sobě patří?
Tomáš Lindner
•
23. 1. 2017
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