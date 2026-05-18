Vysoké školy
18 článků
Speciál12 minut
Které vysokoškolské obory přestává mít smysl studovat v době rozvoje umělé inteligence?
Redakce Respekt26. 3. 2025
Kontext10 minut
Nejdřív zničí univerzity. Pak se zřítí liberální katedrála
Jiří Sobota24. 3. 2025
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3 minuty
Nerozbíjejte stroje jen proto, že umí myslet líp než vy
Marek Švehla30. 11. 2023
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Agenda1 minuta
13 fakult
Andrea Procházková14. 10. 2023
Téma15 minut
Na města je třeba se dívat kriticky
Maria Topolčanská
Jan H. Vitvar25. 9. 2022