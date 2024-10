Tabu kolem menstruace se drolí. Jak vypadá reálná společenská změna

Teenagerka se tedy přihlásila do programu Rise, což je celosvětová iniciativa bývalého šéfa Googlu Erica Schmidta a jeho ženy Wendy určená pro mladé od patnácti do sedmnácti let, kteří chtějí zlepšit život jiným lidem. S rozpočtem čítajícím miliardu dolarů láká soutěžící na nejrůznější ceny, mezi nimiž je i uhrazení stipendia na vysoké škole podle vlastního výběru.