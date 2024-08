Proč mohly sportovní gymnastky zestárnout

Tentokrát jeden postřeh k olympiádě. Nebude to hojně diskutovaná – a často šokujícím způsobem zkreslená – kauza dvou boxerek, protože jsem do uzávěrky newsletteru neměla dost času si celou věc nastudovat. A jestli něco v Respektu opravdu neradi děláme, je to psaní o věcech, o nichž nemáme dost informací a které nejsme schopni také zasadit do kontextu. Takže o něčem úplně jiném.