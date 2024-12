Češky jsou stále největšími pečovatelkami Evropy. A není to důvod k oslavám

Než se dostaneme k výsledkům samotným, je namístě připomenout, že stejně jako v roce 2023, ani letos přehled v Česku nevyvolal větší pozornost mimo kruhy „obvyklých podezřelých“. Což je nakonec příznačné: v jakékoli jiné kategorii by skutečnost, že se naše země dívá na záda jiným státům, vyvolala celonárodní debatu o tom, co nefunguje a jak to zlepšit. Přitom letošní index si pozornost zaslouží, protože přináší relativně dobrou zprávu.