Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Rozpad polárního víru přinesl nad většinu Česka studenou frontu se sněhem a deštěm. Čtvrt milionu lidí přišlo na pražskou Letnou protestovat proti plánu Babišovy vlády ovládnout veřejnoprávní masmédia a kvůli budoucí likvidaci možných oponentů označit po ruském vzoru všechny občanské a neziskové organizace se zahraničními dárci nálepkou „zahraniční agent“. To, že byl někdo zvolen, mu dává právo vládnout, ale nedává mu to právo zneužívat moc, ničit instituce, kupovat si beztrestnost a zavádět tady manýry východních autoritářů; a pokud tohle někdo bude se svou mocí dělat, tak se nemůže divit, že roste obrovský hněv a frustrace a že tomu lidé budou chtít čelit, odmítl jeden z organizátorů letenské demonstrace Mikuláš Minář hlasy z kruhu vládnoucí koalice, že demonstranti musejí dodržovat demokracii a smířit se s výsledkem loňských parlamentních voleb. Při experimentu na Velkém hadronovém urychlovači v Evropské organizaci pro jaderný výzkum u Ženevy byla spatřena dosud neznámá elementární částice, kterou tamní vědci poprvé na zlomek sekundy zahlédli před dvaceti lety a teď jí při potvrzení existence dali jméno Xi-cc-plus. Pražskou vodovodní síť začala řídit umělá inteligence. Agentury oznámily, že ruská armáda zahájila jarní ofenzivu na východě Ukrajiny. A to je pravda, nebo to bylo v televizi? odbyl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) dotaz novinářů, co říká na odhalení deníku The Washington Post, že šéf maďarské diplomacie a Macinkův zahraničněpolitický spojenec Péter Szijjártó v přestávkách důležitých jednání Evropské unie informuje o probírané agendě telefonicky ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova; když Szijjártó po počátečním zapírání telefonáty s Kremlem přiznal, odjel ho Macinka osobně do Budapešti podpořit v právě probíhající maďarské předvolební kampani. Vachatová není žádné bezpečnostní riziko, já jsem ji vzal proto, že se vyzná v tom deep state, vyzná se v těch neziskovkách, ona rozkryla, jak tečou peníze ze zahraničí, Vachatová je úplně v pohodě, radí mi, vůbec mi to nevadí, odpověděl premiér Andrej Babiš (ANO) na otázku médií, zda nevidí jako problém, že jeho poradkyně pro svobodu projevu, donedávna členka spolku Přátelé Ruska a bojovnice za vystoupení České republiky z Evropské unie Natálie Vachatová, má bratra, který žije v Rusku a podniká tam ve vymahačské firmě s miliardovými obraty (v rublech), takže by mohla být Ruskem zneužitelná či vydíratelná. Policie zadržela tři lidi podezřelé ze zapálení pardubické zbrojovky LPP, ve které se montují drony pro Ukrajinu; teroristický útok mohly podle počátečních vyšetřovacích scénářů zosnovat ruské tajné služby, nebo je ve hře i antisemitský motiv kvůli vazbám napadené firmy na ozbrojené síly Izraele. Narodil jsem se proto, abych byl na světě nějak užitečný, a ne abych ten život promrhal; už třicet pět let tady v Karlíně sypu pravidelně ptactvu do krmítek, to je můj sponzoring, a oni mi zpátky dávají sílu: když přijdu do parku, přiletí ke mně všechny ty různé sýkorky a další druhy, je pěkné je pozorovat a cítit to z nich, popsal v rozhovoru pro Respekt svou životní náplň a představu správné existence někdejší boxerský šampion a dnes oblíbený malíř Rostislav Osička. Noviny informovaly, že při opravách kostela v nizozemském Maastrichtu byla v hrobě pod oltářem nalezena kostra mušketýra d’Artagnana.
