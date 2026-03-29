Pět světových zpráv
Ukrajina radí s obranou
Kyjev a Rijád podepsaly v pátek dohodu o obranné spolupráci během návštěvy prezidenta Volodymyra Zelenského v Saúdské Arábii. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice. Země jednaly o válkách jak na Ukrajině, tak na Blízkém východě. Ukrajina je připravena sdílet své zkušenosti a znalosti, jak se bránit dronům i raketám, které na ni vysílá Rusko a kterými nyní Írán ohrožuje sousední země. Podepsaný dokument posiluje také mezinárodní roli Ukrajiny jako „dárce v oblasti bezpečnosti“, napsal ukrajinský prezident. Saúdská Arábie má podle Zelenského kapacity, které jsou zajímavé pro Ukrajinu, a spolupráce může být vzájemně prospěšná.
Žádné trans sportovkyně
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zakázal trans ženám a sportovkyním s poruchou pohlavního vývoje (tedy ženám, které se jako ženy narodily a vyrostly, ale které mohou mít nestandardní chromozomy XY-DSD) účast v ženských disciplínách na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028 i na budoucích hrách. Předsedkyně MOV Kirsty Coventry uvedla, že rozhodnutí bylo přijato, protože „by nebylo spravedlivé, aby biologičtí muži soutěžili v ženské kategorii“. Všechny sportovkyně, které budou chtít na olympiádě soutěžit, musejí podstoupit jednorázové neinvazivní vyšetření, které určí, zda nemají chromozom Y. Mužských sportovců se nové nařízení nijak netýká.
