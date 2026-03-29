Neúspěch Škodovky v Číně dokládá, jak se svět změnil
Proč velmi úspěšná automobilka odchází z trhu, kde před nedávnem prodávala statisíce aut ročně
Bohatnoucí Čína vypadala před lety z pohledu západních automobilek jako zlatý důl. Ještě kolem roku 2000 tam téměř veškerá prodaná vozidla byla od zahraničních značek jako Volkswagen, Toyota nebo General Motors. Tradiční západní výrobci aut ovládali miliardový trh, který rostl a sloužil pro jejich výrobky jako klíčové odbytiště. Domácí automobilový průmysl v Číně prakticky neexistoval.
Na to vsadilo hlavně Německo, v jehož úspěšném ekonomickém příběhu posledních desetiletí hrál právě čínský trh velmi důležitou roli. Postupem času se však situace změnila. Jako ve všech oborech, i v automobilovém průmyslu chtěla mít Čína své domácí šampiony, leccos uměla okopírovat a od roku 2009 začala mohutně podporovat vlastní nové firmy, které se zaměřovaly na auta poháněná elektřinou. Trvalo to skoro dvě desetiletí, ale postupem času firmy jako BYD, XPeng nebo Chery dokážou konkurovat prověřeným západním a japonským značkám.
Příběh Škody ukazuje, že cesta k úspěchu se už nutně nepojí s nadbíháním Číně.
Právě na případu Škodovky je příběh proměny čínského, a tedy i globálního automobilového trhu dobře vidět: ještě v roce 2017 prodávala jen Škoda v říši středu víc než 300 tisíc vozidel ročně, v minulém roce to bylo jen 15 tisíc. Proto nyní padlo v koncernu rozhodnutí, že se česká značka z největšího trhu úplně stáhne a bude se soustředit na jiné lokality.
