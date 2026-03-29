Kladivo na rozhlas a televizi
Vládní politici přišli s plánem, jak zlikvidovat veřejnoprávní média
Že zdejší veřejnoprávní média čekají složité časy, bylo zřejmé už před loňskými parlamentními volbami. Trnem v oku byla pro Tomia Okamuru a Andreje Babiše již během předvolební kampaně. Především ČT označovali za „neobjektivní“ a „provládní“ a slibovali zrušení občanských poplatků, které v českém systému televizi i rozhlas financují. Po vzniku trojkoalice se závazek objevil i v programovém prohlášení kabinetu: „Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy.“ Potíž s tímto slibem byla, že zrušení poplatků – něco přes sto korun za každé médium měsíčně – lidi nezbaví „zátěže“, protože vysílání budou dále platit z daní, jejich peníze však budou oběma institucím přidělovat podle své chuti politici. A to samozřejmě otevírá dveře možným mocenským tlakům a vydírání.
Úkol připravit změny dostal paradoxně ministr Oto Klempíř za Motoristy sobě, tedy jediné vládní strany, která se změnou financování do voleb nešla. V programu měli naopak: „Nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními.“ Nicméně, jak teď Motoristé svou otočku vysvětlují, museli prý ustoupit výměnou za to, že jim partneři umožní realizaci jiných jejich věcí, a to například otázku budoucnosti větrných elektráren (že pokud možno žádné nové nebudou) nebo podporu při pomstychtivých střetech s prezidentem Petrem Pavlem za jeho odmítnutí jmenovat „čestného prezidenta“ Motoristů Filipa Turka ministrem.
Oto Klempíř si s přípravou vládní novely dává načas – podle některých vládních kolegů proto, že se snaží chystanou změnu připravenou koaličními partnery „co nejvíc zmírnit“. Nicméně pomalé tempo dráždí jak představitele SPD, tak i premiéra. Klempíř se kvůli tomu v minulých týdnech dostal pod tlak a někteří jeho vládní kolegové mimo záznam mluvili o tom, že se pod ním kýve židle. „Babiš jede na výkonnost, chce být jako Trump, když vidí, že se nic neděje, je naštvaný,“ říká zdroj blízký vládě. Klempířovi s psaním zákona pomáhá jeho spolustraník Boris Šťastný – podle lidí ze strany i kvůli tomu, že jako jeden z mála Motoristů je zběhlý v legislativě. Podle informací redakce by předloha měla spatřit světlo světa někdy před prázdninami.
