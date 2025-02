Putin a Trump chtějí slabou Evropu. Češi chystají vládu užitečných idiotů

Máte strach? Z toho, co se děje ve světě? Nejste v tom sami, hodně lidí dnes zmiňuje minimálně znepokojení. Čas na paniku ale není. Česko a Evropa ztrácí silného a klíčového partnera – Spojené státy. Poslední roky k tomu směřovaly, jen si to mnozí nechtěli přiznat. Bylo to nepředstavitelné, na spojenectví Evropy s Washingtonem stojí Západ minimálně od druhé světové války. Jsme proto v situaci, kdy pohled do historie nenabízí inspiraci k řešení, protože nemáme s čím srovnávat. Jediné, co nám historie říká, je, že nepomáhá strach, panika, couvání.