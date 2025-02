Událost týdne: V čem má výhodu nový ředitel Národního divadla

V české kultuře obvykle platí, že nikdo neví, co bude za pár týdnů. V Národním divadle ale nyní vědí, co bude za tři roky. Ministerstvo kultury totiž oznámilo výsledky výběrového řízení na nástupce šéfa naší první scény Jana Buriana. Stane se jím současný ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser, do funkce nicméně nastoupí až v roce 2028.