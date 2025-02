„Lásko, chceš taky něco?“ ptám se manžela, který s klukama sleduje pohádky. „Díky, dám si rád,“ přijímá. Mažu krajíc chleba i pro sebe, vyndávám z lednice šunku, krájím zeleninu. „Tys včera nakoupila za patnáct set?“ objevuje se manžel ve dveřích. „No… jo, už tu nebylo nic k jídlu,“ vysvětluju. „A proč to stálo tolik? To se nevejdeš do tisícovky?“ Mlčím. Nechci se hádat, vedle jsou kluci. Uhýbám pohledem i tělem a nechávám ho vztekle projít. Bouchnou dveře, vrzne branka, jeho kroky míří do výčepu na návsi. Nachází tu pochopení, odhazuje tu nejistýho kluka s hlavou plnou mindráků a stává se chlapem, který ví, jak co řešit.