Elita národa, která skončila na skládce

Přesně tak to bylo a i pro mě je to takový symbolický obrázek. Do Nového Vestce u Staré Boleslavi, kde jsem vyrůstala, moji rodiče odešli po znárodnění. Dědeček Viktor Meisner, zeť Jana Langhanse, si ve Vestci v roce 1932 pořídil letní domek a u něj založil ovocný sad se stovkami stromů. Máma mezi nimi po znárodnění udělala záhony s jahodami a bramborami, jejichž prodejem nás pomáhala živit. Vyrostla jsem tam s bratrem a pro nás to bylo krásné dětství, být stále v přírodě, pro naše rodiče to ale byla velmi náročná doba. V Praze jim všechno sebrali, ztratili ze dne na den sociální status budovaný desítky let. A v roce 1958 jsme přišli i o zahradu. Předseda národního výboru, který byl plukovníkem StB, její polovinu rozparceloval na osmadvacet chat, které rozprodal mezi další příslušníky Státní bezpečnosti. Jednou jsem přišla ze školy domů a všude se válely hromady květů, protože stromy pokáceli v době květenství. Mámě z toho popraskala sklovina na zubech.