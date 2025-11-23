Drahé čtenářky, drazí čtenáři,
na obálce našeho přehledu kulturních tipů na nastávající zimu najdete fotografii Dagmar Hochové z její aktuální výstavy v GHMP. Pořídila ji v roce 1967, kdy proběhl IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Dramatik Václav Havel na něm vystoupil s kritikou státní cenzury, jež tehdy už devatenáct let svazovala českou kulturu. A kvůli které byla spousta jeho kolegů a kolegyň i na konci „zlatých šedesátých“ stále zakázaná. Cenzura byla s velkou slávou zrušena následující rok. Aby byla po sovětské invazi na jeho konci v tichosti opět obnovena – na dalších dvacet let.
Na téhle skoro šedesát let staré fotce to vypadá, jako by usmívající se Havel věřil, že to v námi přes všechny překážky musí stejně skončit dobře. Dřív nebo později. Mějme to na paměti, když se o naši budoucnost dneska opět začínáme bát.
Jan H. Vitvar
SEZONA
kulturní tipy zima 2025–2026