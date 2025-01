Zemřel fotograf, který nehrál podle pravidel 

Italský fotograf, který zemřel 13. ledna ve věku 82 let, prošel mnoha disciplínami, ale největší proslulost mu zajistily provokativní reklamní kampaně pro oděvní značku Benetton. V průběhu osmdesátých a devadesátých let Toscani zcela změnil pravidla toho, co a jak se v rámci komerční propagace smí a nesmí. A to dost podvratným způsobem: „Pochopil jsem, že reklamní odvětví je to nejbohatší a nejmocnější médium současnosti,“ vysvětloval v roce 1991 v rozhovoru pro The New York Times. „Cítím se tudíž odpovědný využít toho víc než jen k tomu, abych hlásal: Máme pěkný svetr.“