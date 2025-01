Starý dobrý imperialismus. Make Rusko great again! 

Někdo říká, že se do mezinárodní politiky zkrátka jen vrátila „teorie šílence“. Podle té je dobré, když se prezident někdy jeví jako nepředvídatelný, dokonce iracionální, protože to protivníky zaskočí. Je dobré si připomenout, že tuhle figuru už Trump zkoušel v prvním funkčním období, nejviditelněji se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Nejdřív mu vyhrožoval jadernou válkou („oheň a zuřivost, jaké svět ještě neviděl“), a pak začal jeho směrem vrkat a posílat mu milostné dopisy. Nic z toho nefungovalo. Severní Korea dál buduje jaderný arzenál, pokračuje v testech raket a ohrožuje svého jižního souseda. Podle badatele Daniela W. Dreznera nic nenasvědčuje tomu, že by tvůrce této teorie, prezident Richard M. Nixon, dosáhl čehokoli pozitivního.