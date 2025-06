Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Tlaková výše přinesla slunečné počasí bez deště a s víkendovými teplotami převyšujícími 30 stupňů Celsia. Z důvodů „nepříznivé politické situace“ zrušilo pražské Letiště Václava Havla po izraelském útoku na Írán všechny spoje s Izraelem. Senát odmítl nahradit známkování výsledků vzdělávání žáků první a druhé třídy slovním hodnocením. Noviny citovaly šéfa ruského týmu vyjednávajícího o příměří v rusko-ukrajinské válce Vladimira Medinského, který prohlásil, že pokud se Ukrajina pokusí dobýt s pomocí Západu zpět území, která jí během své agrese zabralo Rusko, použije Moskva jaderné zbraně a dojde ke konci světa. Na Barrandovské skály se po celkové opravě vrátila pamětní deska věnovaná vědci Joachimu Barrandovi, který na tomto místě našel své první zkameněliny. Ten den mi manželka oznámila, že se chce rozvést, byl jsem z toho ve velkém stresu, rodinu považuji za smysl života, a měl jsem jedinou myšlenku – co nejrychleji umřít, vysvětlil u plzeňského soudu dvaačtyřicetiletý muž, proč loni náhle vstoupil do cesty jedoucímu autobusu městské hromadné dopravy a způsobil tak kolizi, při níž došlo ke škodě na majetku a k psychické újmě řidiče i pasažérů, ale kterou on sám s vážným zraněním přežil; soud se „s ohledem na charakter trestného činu, doznání obžalovaného a skutečnost, že uhradil škodu v plném rozsahu“, nakonec rozhodl provinilého sebevraha nepotrestat. Nástupkyní rezignovavšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka se stala místopředsedkyně ODS a poslankyně za tuto stranu Eva Decroix. Opilý majitel továrny na výrobu vinylových gramodesek Zdeněk Pelc vjel u Rakovníka se svým autem do protisměru a v následné čelné srážce zahynul řidič protijedoucího vozu. Být ve vazbě není žádná pohádka, snáší to přiměřeně situaci, řekla bych, komentovala advokátka bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka – zadrženého letos v únoru a obviněného z rozsáhlé korupce – skutečnost, že soud opět zamítl žádost jejího mandanta o propuštění z vazby. Neznámí pachatelé ukradli v Hradci Králové za bílého dne 50 sazenic begonií z květinové výzdoby tamních Jiráskových sadů. Odvolací soud v Pardubicích zamítl žalobu místního vlivného podnikatele Miloše Holečka, který si před lety načerno postavil vilu v místním parku Na Špici, později stavbu s pomocí radnice zlegalizoval a teď chtěl město soudně donutit k zákazu sportování v parkovém areálu, protože mu „hluk ze sportoviště způsobuje zdravotní obtíže“. Prvním rozvodovým stáním začal definitivní konec dvanáctiletého manželství někdejšího premiéra Petra Nečase a jeho někdejší tajné milenky na Úřadu vlády Jany Nagyové-Nečasové, kvůli jejichž prozrazenému vztahu padl Nečasův kabinet a expremiér opustil rodinu se čtyřmi dětmi. Přála bych si, aby rozvod proběhl rychle a korektně a Petrovi přeju, aby mu jeho další cesta přinesla klidný a spokojený život, odpověděla po zveřejnění zprávy o rozvodu Nagyová-Nečasová novinářům na otázku, co si teď přeje. Poklepáním na základní kámen byla v Rebešovicích u Brna zahájena stavba moderního depozitáře pro uložení Věstonické venuše a dalších zdejších předmětů nevyčíslitelné kulturní hodnoty. Na speciální akci v pražské zoo si mohli děti i dospělí vyzkoušet, jaké to je být vombatem, hrabat noru, vyhánět ze svého území jiné savce a vyhřívat se na slunci.