Peripetie s vernisáží

Na skok se stavila kamarádka sousedka a přinesla mi růži ze své zahrady. Kdyby nepřišla, neudělala bych jedno důležité rozhodnutí dnešního dne – že ještě jeden z obrazů vyměním. Výstava se jmenuje Kouř, a já tam budu mít jen sedm obrazů a z toho mi jen dvě dámy na obrazech kouří. Rozhodla jsem se tedy, s podporou sousedky, že obraz, který mi právě visí v kuchyni, odvezu ještě zítra narychlo do knihovny, kde vystavuji, a vyměním ho. Stejně, když jsem Miloši Čermákovi ukazovala fotky obrazů na výstavu, tak mi u jedné dámy řekl: „Ta má uřízlý nohy?“ Opravdu to tak trochu vypadá. I když dáma je má schované pod sebou, nejsou vidět. Takže volba s výměnou obrazů je jasná. Navíc paní, kterou jsem vybrala, KOUŘÍ. Hurá. Už budou tři obrazy kouřících žen, to se hodí. Sama kouřím a ráda – se přiznám...