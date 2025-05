Síla dalajlamy

Pátek 11. dubna byl jako stvořený pro mystické, intenzivní a kontroverzní zážitky. Ráno se scházíme v hotelovém lobby v srdci Dharamsaly, plni očekávání a rozjitření z nadcházejících událostí. Je nás čtrnáct a všichni si na sebe bereme trička s nápisem, který mi svou pointou pokaždé vyloudí úsměv na tváři: What is the Most ProTibet important? A na zádech je odpověď: Freedom.