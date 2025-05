Právě zahajujeme náš filmový festival. Jde o třídenní akci v rámci projektu Jeden svět na školách, který zaštiťuje Člověk v tísni. Letos festival nese název Včera, dnes… a zítra? (v roce 2023 – pozn. red.), věnujeme se tedy tématu budoucnosti, a to hlavně v oblasti technologií, životního prostředí a umělé inteligence. Je to už posedmnácté, co každý den od rána do odpoledne běží ve třídách filmy a pořádají se besedy či workshopy. Na chodbách vytváříme tematickou výzdobu, otevíráme kavárnu a čajovnu. Dokonce máme i second hand a svůj vlastní merch. Celý filmový festival je organizovaný námi studenty. Jsme rozděleni na několik pracovních týmů a vše děláme dobrovolně, ze zájmu naučit se něco nového, odlišným způsobem než po zbytek roku. Plánování festivalu startuje půl roku dopředu, sháníme hosty, finance, práva na promítání filmů, sestavujeme program, vytváříme webové stránky a logo, natáčíme spoty a vymýšlíme výzdobu. Víkend před začátkem trávíme celý ve škole a od rána do večera proměňujeme všední chodby k nepoznání. Podílela jsem se na zvaní hostů a povedlo se mi k nám dostat hned dvě celebrity. Ta první z nich, Věra Jourová, právě zahajuje svou besedu.