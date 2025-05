Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Severní a východní část republiky zasáhly silné bouře s krupobitím. Ochladilo se. Prahu navštívil a se svým českým kolegou Petrem Pavlem na Hradě jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tisíce i z vesmírných družic zachycených ohňů na českých kopcích prosvětlily čarodějnou Valpuržinu noc. „Rachot a hřmění jako když projíždějí tanky,“ popsali obyvatelé píseckých Mirotic průběh zemětřesení, které zasáhlo jejich obec silou 3,2 stupně Richterovy stupnice. Nepochybně je to exemplární trest, jde o signál do společnosti, že takové jednání nebude tolerováno, a já rozhodnutí soudkyně rozumím: sazby za týrání i pohled na tyto případy se zpřísnily, podobných skutků přibývá a jsou to mnohdy závažné věci, komentoval viceprezident Soudcovské unie ČR Roman Lada pro server Novinky.cz rozhodnutí uherskohradišťského soudu potrestat místního občana nepodmíněným dvouletým žalářem za bezcitné přihlížení, jak jeho v bytě zavřený a ničím nekrmený pes pomalu umírá hlady. Letošní cenu Spící srdce udělovanou neziskovou organizací Animal Eye in memoriam psům za význačnou pomoc lidem získala fena německého ovčáka Elvíra, která za svůj krátký život navštěvovala jako canisterapeutka zejména psychiatrická oddělení nemocnic a přinášela útěchu do domovů pro seniory, aby pak ve dvou letech vyčerpaná zemřela na vážnou nemoc. Ruska se nebojím, co by si v té České republice jako vzali, vysvětlila předsedkyně zdejších komunistů a volební lídryně hnutí Stačilo! v nadcházejících volbách Kateřina Konečná během rozhovoru pro média, proč v současné situaci poznamenané ruskou agresí proti Ukrajině a hrozbou rozšíření expanze dál do východní Evropy včetně Česka volá po seškrtání tuzemských výdajů na obranu a po odchodu ze západních spojeneckých spolků EU a NATO. Pod červenočernou vlajkou a heslem „Celá Praha zpívá s náma, do prd**e s fašistama“ pochodovali Prahou anarchisté. Díky vládou zajištěnému udržitelnému financování veřejnoprávní televize a rozhlasu se Česká republika posunula o sedm míst do první desítky zemí s nejsvobodnějším tiskem na žebříčku sestavovaném každý rok mezinárodní organizací Reportéři bez hranic; první opět skončilo Norsko, zatímco Slovensko, v jehož stopách chce po volební výhře jít ve vztahu k médiím šéf současné opozice Andrej Babiš, se propadlo z 29. na 38. místo ze 180 hodnocených zemí. Zatím to sice na jedničku za pořádek v krajině není, ale slušnou dvojku si to už zaslouží, což je obrovský pokrok, komentoval zaměstnanec správy Moravského krasu Antonín Tůma skutečnost, že při tradičním každoročním úklidu odpadků zanechaných po sobě návštěvníky této chráněné krajinné oblasti letos dobrovolníci nasbírali „jen“ dva plné náklaďáky místo šesti kamionů v roce 2010. Letos jsme z lesa konečně netahali žádnou lednici nebo pračku a ubývá i pneumatik; nějaký ten koberec sem tam v křoví ještě byl, ale je viditelně čistěji, a to i na frekventovaných stezkách, dodal Tůma. Kamarádi a spolužáci si na stadionu TJ Lokomotiva v Břeclavi připomenuli památku dvanáctiletého Jakuba, který zde před rokem zemřel poté, co na něj při tréninku spadla fotbalová branka. Didaktickým testem z matematiky odstartovaly letošní státní maturity. Ministři zdravotnictví, zemědělství a dopravy ve Veselí nad Moravou slavnostně zahájili plavební sezonu na Baťově kanálu.