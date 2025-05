Horor je život sám

Horor byl v českém prostředí dlouhá léta přehlíženým žánrem. S výjimkou děl Stephena Kinga v podstatě nikdy nepronikl do literárního mainstreamu a třeba o špičkových hororových knihách Jozefa Kariky se raději referuje jako o „temných thrillerech“. Logicky pak chybí i literatura, která by tento žánr zkoumala, reflektovala a zasazovala do souvislostí. Pochopitelně, kdo hledá, najde – například esej Josefa Škvoreckého Podivný pán z Providence, který kdysi předznamenal exkluzivní postavení H. P. Lovecrafta v českém prostředí. Praotec kosmického hororu sice nepatří k bestsellerovým autorům, ale řada jeho děl tu má kultovní postavení.