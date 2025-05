Domyslel někdo, kam obchodní válka s Čínou povede?

Bylo by snadné vinit Trumpovu vládu z toho, že řezala dřív, než měřila. Více než 80 procent všech smartphonů dovážených do Spojených států pochází z Číny, stejně jako 78 procent všech počítačových monitorů. Copak můžeme najít v příštích pár měsících jejich nové dodavatele? Zato Čína dováží z USA velké množství ropy, plynu, sójových bobů a vepřového masa. To všechno lze snadno nakoupit v jiných zemích po celém světě.