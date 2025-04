Zhypnotizovaná životem 

Kaprálová přijíždí do Mariboru, ubytovává se v hostelu a vydává se do města, jež se počtem obyvatel nevyrovná Olomouci, natož Brnu. Motivem objevujícím se v celé knize je tvor tak titěrný a obyčejný jako moucha. Otáčí jej ze všech stran, stává se jím, když pozoruje život v ulicích, neustále se k němu vrací. Muší repetitivnost by se mohla rychle omrzet, ale Kaprálové se daří kouzlit překvapivé asociace a učinit vše organickou součástí psaní, které sice kmitá, ale také umí s lehkostí přejít od detailu k podstatě a trefit se do černého.