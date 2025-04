Učitelkou v Africe

„Bonjour, miss Zuzkaaaa!“ „Je hodina angličtiny, neříkáme bonjour, ale…?“ „Hellooo, miss Zuzka!“ „Thank you, sit down!“ Třída pracuje docela dobře, a tak to pěkně odsýpá. Před zvoněním ještě stíhám reflexi: nedopadla jsem u nich úplně nejlíp, špatné to ale taky není.