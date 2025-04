Knižní tipy

Co by se stalo, kdyby se tři současní puberťáci skokem v čase najednou ocitli v okupované Praze roku 1945 krátce před koncem války? To je zápletka dobrodružné knížky pro děti Zvon od Martina Čepy, za niž si vysloužil (minulý týden nakonec neproměněnou) nominaci na debut roku v soutěži Magnesia Litera. Mezi nacisty trojici přenese tajemný kámen ve tvaru zvonu, který najdou na půdě vinohradského činžáku. Dostat se zpět by jim mohl pomoci doktor Schneider, který tuší, co všechno divotvorná věc umí. Jenže úplně jiný plán s triem má důstojník gestapa přezdívaný Řezník, jemuž se děti na chvíli dostanou do rukou. Tohle je pasáž, kdy se čtenáři a čtenářky stejně jako hrdinové střetnou s nikoli vybájeným, ale zcela reálným zlem z našeho světa. A výslech v obávané Pečkárně, centrále protektorátního gestapa, je přitom jen začátkem strastí. Čepa pracuje s oblíbenou sci-fi zápletkou, kdy každý zásah do minulosti může změnit i přítomnost. Děti tak nestojí jen před otázkou, jak se v pořádku vrátit domů, ale také jak se chovat, aby se vůbec jednou mohly narodit. Je to vzrušující příběh s mnoha originálními zvraty, jehož autenticitu podporují ilustrace Richarda Fischera, který je znám jako výtvarník komiksu Džiana Babana Rváčov.

Jan H. Vitvar