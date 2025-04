Výstava týdne: Malíř Jan Vytiska výstavou o Apokalypse potvrzuje, že se ďábel skrývá v detailu

Své Zjevení věnoval Vytiska dívkám a ženám, jimž na obrazech konkurují všelijaká monstra vstupující do jejich, pro Vytisku již neodmyslitelných vesnických roubenek – připomeňme, že malíř strávil významnou část dětství v Rožnově pod Radhoštěm. Některé dívky mají na hlavě rohy, jiné masky z kozlí kůže, další drží hořící svíčky nebo lebky se zářícíma očima, část z nich čelí hrozícímu nebezpečí s mečem či sekerou v ruce. Dynamiku Vytiska dříve do pláten vkládal čistě pomocí kontrastu mezi hororovými scénami zaplněnými příšerami a malebným prostředím podhorské krajiny, kde se tyto hrůzy odehrávají. Nyní napětí dosahuje tím, že novátorsky přešel ze strnulého zastavení v čase do mnohem plynulejšího způsobu vyprávění a hrdinky se tak na jeho poměry překvapivě dostávají do pohybu.