Nejstarší cestovka na světě

Bale letos oslavil padesátku v pozici profesora medievalistiky na Cambridgeské univerzitě. Zdálo by se, že taková kariéra vyžaduje uzavřít se na dlouhá léta do studovny. Jenže výlety do cizích krajů formovaly jeho život už od dětství. Jeho otec byl geograf, který se ve svém výzkumu průkopnicky soustředil na vliv jednotlivých regionů na preferované sportovní aktivity. Jablko nepadlo daleko od stromu. Také Bale mladší spojil vědecké bádání s pohybem a v případě nejnovější knihy projel kvůli rešerším cestování v pozdním středověku, konkrétně v letech 1300–1500, svět „od Cách až po Curych, od Akka až po Peking“.