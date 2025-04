Album týdne: Kapela Black Country, New Road ve své nové podobě připomíná nejhravější časy The Beatles

Málokterá kapela vzešlá z britské scény uplynulých pěti let si prošla takovými stylovými zákrutami jako Black Country, New Road. Debutovali v roce 2021 v podobném duchu jako postpunkoví Shame nebo artpunkoví Black Midi, rok nato je ale zasáhla krize, když jejich zpěvák a textař Isaac Wood souběžně s vydáním druhé desky Ants From Up There oznámil odchod z kapely. Místo myšlenek na rozpad se Black Country, New Road rozhodli pokračovat a kapelu od základu žánrově i dělbou práce překopali. Výsledkem je novinka Forever Howlong, žánrově na hony vzdálená všemu, s čím původní šestice začínala.