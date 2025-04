Událost týdne: Mistrovství neodhadnutelnosti Aloise Švehlíka 

Švehlík s sebou na jeviště a následně i na plátno nebo televizní obrazovku přinášel uhrančivé napětí pramenící z rozporu mezi zjevným a deklarovaným správňáctvím, které ale z nitra narušuje jistá nepříjemnost. Charakternost v jeho podání byla vždy spíše chladná než jednoznačně sympatická. Vždy jako by to byla spíš otázka volby než jasně daná přirozenost. Po celou dobu na plátně si u něj publikum vlastně nemohlo být úplně jisté, že udělá tu správnou věc. To činilo jeho herectví podmanivým – a v mnohém to odpovídalo naturelu zahraničních hvězd Clinta Eastwooda a Götze George coby komisaře Schimanského, které ostatně dlouhé roky daboval.