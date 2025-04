Trumpova obchodní válka proti realitě

A přesto je Trump přesvědčen, že po celou tu dobu Amerika ve skutečnosti rychle upadá. Jeho pohled na svět jako by zamrznul v šedesátých letech minulého století, kdy byla Amerika – nebo tak si to chce pamatovat – průmyslová velmoc. (Další součástí tohoto obstarožního pohledu na svět je přeceňování Moskvy, kterou Trump zřejmě vidí jako klíčového globálního ekonomického hráče, s nímž může uzavírat spoustu důležitých dohod. Rusko, a je to bizarní, bylo z nových cel vyjmuto.)