Rozum na šikmé ploše

Dotázány po příčinách, společenské vědy nevědí, proč se to děje, protože vývoj hlouběji nezkoumají. Jako původem akademický sociolog si těžko připouštím vysvětlení, které jsem slyšel od bývalých kolegů: zkoumají jen to, co opublikují respektované časopisy. Namísto toho, co je historicky relevantní a co osloví i neakademickou veřejnost.