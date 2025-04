Ostrov revolučních miliardářů

„Pokud loď Ameriky půjde ke dnu, tak půjdeme všichni s ní. Představa, že lidé můžou prchnout na Nový Zéland nebo jinam, je falešná,“ tvrdil Elon Musk, než se vrhl na svůj revoluční experiment s americkou demokracií. Ovšem ostatní technologičtí miliardáři to riskovat nechtějí a dále investují do svých novozélandských farem a haciend, aby v případě apokalyptických výsledků mohli nasměrovat své tryskáče a jachty do bezpečí.