Seriál týdne: Dvě hlavy, tři ruce a jedna přítelkyně smrti v tyrolských Alpách

Severská krimi v tyrolských Alpách. Takovou nálepku by šlo velmi snadno dát rakousko-německému seriálu Přítelkyně smrti, jehož druhá série je aktuálně k vidění na Netflixu. Brünhilde Blum, majitelka pohřební služby v horském středisku Bad Annenhof, žije už dva roky beztrestně a ve zdánlivém klidu. Těl mužů, jimž se v první sérii pomstila za smrt svého manžela, se zbavila díky své práci tak, že jejich části přidala do rakví lidí, kteří zemřeli přirozeně. Nyní ale došlo k exhumaci jednoho ze zemřelých, a policie tak v rakvi nečekaně objeví místo jedné lidské hlavy, jak by se dalo čekat, hlavy dvě a k tomu tři ruce. Kolem Brünhilde Blum se začne utahovat smyčka.