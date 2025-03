Jak nejlépe odpovědět ruským sabotérům

Kdo jimi disponuje, ví, co je v daném kraji kritická infrastruktura (důležité továrny, zařízení spojená s bezpečností státu, komunikační uzly), jak je chráněná a kde mohou být slabá místa pro případný útok. Pro ruské sabotéry jde samozřejmě o cenné know-how do budoucna. Vyřazením jednoho operačního střediska v Královéhradeckém kraji nedošlo k ohrožení akceschopnosti celého systému, volající lidé byli přepojováni do dalších krajů, ukázalo to nicméně na zranitelnost klíčové složky Integrovaného záchranného systému. Nejde o to propadat malomyslnosti či strachu. Výše popsané informace je potřeba číst především jako jasné potvrzení faktu, že Rusko neútočí jen proti Ukrajině, ale i proti nám.