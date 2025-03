Mezi únavou a nadějí

Dlouhodobě má jednu výhodu – loajalitu publika. „Není v Evropě mnoho zemí, v nichž by se podíl lokálních filmů na návštěvnosti stabilně držel nad 20 procenty,“ říká Aleš Danielis z distribuční společnosti CinemArt. O český film stojí i on-line videotéky, jimž se osvědčil jako tahák během pandemie. Přízeň publika v kinech poslala mezi nejnavštěvovanějších padesát titulů patnáct českých. Což je zhruba stejně jako před covidem, který před pár lety zamíchal kartami. Do první desítky se prosadily ještě Zápisník alkoholičky a Aristokratka ve varu – filmy vycházející ze známých literárních předloh a profitující z „předplaceného“ publika. První láká také na obecně chytlavé téma alkoholismu, u něhož mohla táhnout i snaha vůbec otevřít tabu ženského pití. Drama s těžkým tématem porazilo i jednoduché vztahové komedie jako Matka v trapu či Sladký život. Takový výsledek potvrzuje i jednu dlouhodobější proměnu diváckých preferencí, jež se pozvolna promítá do toho, co tu vzniká.