Výstava týdne: Masker maluje život lidí uzavřených do svých osobních bublin

Jeho aktuální výstava v pražské Galerii Václava Špály na oba předchozí projekty navazuje. Hlavním tématem expozice Nejdřív nám došel benzín a pak jsme nabourali zůstávají Maskerovi nejbližší a on sám, tentokrát nahlížený dost přísným okem. Jak ukazuje třeba autoportrét s ironickým názvem Ty se nemusíš obávat budoucnosti, na kterém se zachytil s proplešatělou hlavou, povadlou kůží a zaraženým výrazem ve tváři. Autor s kurátorem Radkem Wohlmuthem do výstavy zařadil víc podobně kousavých kousků. Je tu portrét chlapce ležícího bezmocně na chodníku s páteřákem vyčuhujícím z kalhot, pohled na ulici plnou aut a rodin kráčejících kolem nich uzavřeně do svých osobních bublin. Na dalším obraze se Masker zachytil, jak jde po chodníku s mobilem v ruce a místo na nástrahy okolního světa myslí na svou ženu, která ve stejnou chvíli dělá reverzně to samé.