Dělat si legraci z něčeho, co mě převyšuje? To nemohu

Škubal si stejně jako Herz záhy uvědomil, že i do výtvarných směrů, které si svou zlatou éru prožily na přelomu 19. a 20. století, se dají vkládat ryze současné a nezaměnitelné osobní emoce. Že být symbolistou či dekadentem může být umělec klidně i více než sto let poté, co emočně rozjitřené epoše „fin de siècle“ odzvonilo. V roce 2006, kdy střední školu dokončoval a dostal se na pražskou AVU, ho v tomto přesvědčení podpořil zážitek z návštěvy výstavy V barvách chorobných v Obecním domě. Na přehlídce sestavené kurátorem Ottou M. Urbanem poprvé uviděl originály mnoha českých dekadentů, jejichž tvorbu dodnes považuje za svůj iniciační vstup do umění: Ladislava Šalouna, Jaroslava Panušky, Richarda Teschnera nebo Huga Steinera-Praga.