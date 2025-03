Událost týdne: AVU se volbou nového rektora Pospiszyla dostala do nejlepších rukou

Ve svých volebních tezích Pospiszyl napsal, že by AVU měla bránit historické dědictví a současně „sebevědomě hájit a vysvětlovat smysl současného umění“. Na obojí se na škole často zapomíná a její pověsti atakované loni nechvalně známou petiční akcí by větší angažovanost ve veřejných debatách jenom prospěla. „Nesmíme dopustit, aby se perspektiva umění a kultury vytratila ze společenských debat o naší společné budoucnosti, protože tak se sami o budoucnost připravíme,“ píše správně Pospiszyl. Podřízeným hodlá zvýšit platy, do vedení školy chce zapojit více žen a na lepší časy se mohou těšit i toulavé kočky, kterým by rád na zahradě AVU vybudoval útulek. „Umím rozhodovat, ale především poslouchat,“ slibuje nový rektor. Přejme mu tedy pevné první kroky a dobrý sluch.