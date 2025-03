Požíračka příběhů nové generace

V pozoruhodné románové prvotině Emmy Kausc (1998) se téměř určitě objevují autobiografické prvky, jak to ostatně autorka sama potvrdila. Ovšem nejde z toho jednoduše vyvozovat, že píše o sobě a pouze to halí do hávu fikce. Zuzana Fonioková, která se fenoménu autofikce věnuje ze současné české literárněvědné obce asi nejsoustavněji, doporučuje na autofikci nenahlížet jako na žánr, nýbrž „spíše jako na způsob psaní (a čtení) nebo rétorickou strategii využívanou napříč žánry a médii, a to v různé míře“.