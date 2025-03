Odměřený právník vrací Velkou Británii do středu světového dění

Velká část české veřejnosti dost možná jméno současného britského premiéra až donedávna vůbec neznala. Nebyl důvod. Labouristický vůdce Keir Starmer sice v Downing Street úřaduje už sedm měsíců, on i jeho vláda však neprosadili nic moc významného, naopak je spíše provázely menší skandály. V průzkumech britského veřejného mínění jeho vláda rychle ztrácela. A to i přesto, že se na návrat levicové politiky v Británii čekalo dlouhých 14 let, během nichž konzervativci dovedli zemi k brexitu. Nyní ale jakoby odnikud vystřelila Starmerova hvězda a i jeho odpůrci musí přiznat, že si ve světové politice vede doopravdy skvěle.