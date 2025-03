„Celé století až těsně k počátkům naší doby ovládá tato idea svobody Evropu s naprostou samozřejmostí. Lidská práva jsou zapuštěna do základů každého státu jako nejnedotknutelnější a nejnezměnitelnější princip každé ústavy, a my už jsme se domnívali, že jsou navždy za námi doby duchovní tyranie, vnucování názorů, diktátu nad svědomím a cenzury myšlenek a že nárok každého jednotlivce na duchovní nezávislost je stejně zabezpečen jako právo na jeho tělo. Jenže dějiny, to je příliv a odliv, věčný vzestup a pokles; nikdy není žádné právo vybojováno navždy a žádná svoboda není zajištěna proti násilí, které vždy znovu mění svou tvářnost. Vždycky znovu bude lidstvu odepírán každý pokrok a i nejsamozřejmější věci budou brány vždy znovu v pochybnost.