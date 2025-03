Je Česko zemí, kde se firmy bojí ohlásit žádost o úplatek?

Cynik by řekl, že nebýt pražských nemocnic, Česko by už málem zapomnělo na téma korupce ze staré školy. Ta tady dřív hýbala veřejným prostorem, padaly kvůli ní vlády a kvůli ní také vstoupil do politiky Andrej Babiš (alespoň tak to tehdy vykládal). Pak se ale chvíli mohlo zdát, že uplácení, které provázelo ekonomickou transformaci a lepilo se na státní zakázky všeho druhu, už není v Česku vážným tématem a vytlačili jej migranti, covid, kulturní či skutečné války, Rusko a Trump.